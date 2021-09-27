Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 вересня, Інтер відправився в Київ, де завтра на НСК Олімпійський проведе матч другого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Головний тренер чемпіонів Італії, Сімоне Індзагі, взяв з собою на матч 23 гравців. Склад Інтера практично бойовий: відновилися Артуро Відаль і Хоакін Корреа. Бракує тільки хавбека Стефано Сенсі, який повернеться лише після паузи на матчі збірних.
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Склад Інтера:
Воротарі: Ханданович, Кордац, Раду
Захисники: Де Фрей, Коларов, Ранокк’я, Дімарко, Д'Амброзіо, Дарміан, Шкріньяр, Бастоні
Півзахисники: Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Перішич, Чалханоглу, Відаль, Барелла, Брозович
Форварди: Алексіс Санчес, Джеко, Лаутаро Мартінес, Корреа