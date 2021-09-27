Індзагі взяв з собою 23 гравців

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 вересня, Інтер відправився в Київ, де завтра на НСК Олімпійський проведе матч другого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Головний тренер чемпіонів Італії, Сімоне Індзагі, взяв з собою на матч 23 гравців. Склад Інтера практично бойовий: відновилися Артуро Відаль і Хоакін Корреа. Бракує тільки хавбека Стефано Сенсі, який повернеться лише після паузи на матчі збірних.

Склад Інтера:

Воротарі: Ханданович, Кордац, Раду

Захисники: Де Фрей, Коларов, Ранокк’я, Дімарко, Д'Амброзіо, Дарміан, Шкріньяр, Бастоні

Півзахисники: Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Перішич, Чалханоглу, Відаль, Барелла, Брозович

Форварди: Алексіс Санчес, Джеко, Лаутаро Мартінес, Корреа