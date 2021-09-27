Відаль зможе допомогти Інтеру в Києві у матчі з Шахтарем

Чилійський ветеран прибуде з нерадзуррі

34-річний чилійський півзахисник Артуро Відаль найімовірніше зможе взяти участь у матчі Інтера проти Шахтаря в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє FC Inter News.

Відаль відновився від пошкодження, й нині готується разом з командою до вильоту в Україну.

Також допомогти Інтеру зможе і Хоакін Корреа, який напередодні вже тренувався у загальній групі і фактично відновився від пошкодження.

Раніше повідомлялося, що Відаль через м'язові проблеми не зможе зіграти з Шахтарем в Києві.