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Відаль зможе допомогти Інтеру в Києві у матчі з Шахтарем

Сьогодні 16:10 106 0
Чилійський ветеран прибуде з нерадзуррі
Відаль зможе допомогти Інтеру в Києві у матчі з Шахтарем
#Відаль, #Інтер, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

34-річний чилійський півзахисник Артуро Відаль найімовірніше зможе взяти участь у матчі Інтера проти Шахтаря в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє FC Inter News.

Відаль відновився від пошкодження, й нині готується разом з командою до вильоту в Україну.

Також допомогти Інтеру зможе і Хоакін Корреа, який напередодні вже тренувався у загальній групі і фактично відновився від пошкодження.

Раніше повідомлялося, що Відаль через м'язові проблеми не зможе зіграти з Шахтарем в Києві.

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