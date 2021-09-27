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Шевченко: Завдяки Лізі чемпіонів я підкорив Європу

Сьогодні 15:41 328 0
Шевченко: Завдяки Лізі чемпіонів я підкорив Європу
Шевченко: Завдяки Лізі чемпіонів я підкорив Європу
Фото - ФК Динамо
#Шевченко

Джерело - football24.ua.

Екснападник Динамо, Мілана та Челсі Андрій Шевченко пригадав свої перші кроки у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"На мій погляд, у футболістів Мілана тече інша кров в матчах Ліги чемпіонів. У мене був досвід в турнірі з київським Динамо, але з Міланом – зовсім інша справа. Прекрасна історія. Два фінали Ліги чемпіонів і, перш за все, перший, були фантастичні емоції.

Для мене, як молодого гравця, який приїхав з київського Динамо, Ліга чемпіонів була чудовою вітриною. Завдяки цим матчам я підкорив Європу, добре грав і забив багато м'ячів. Ліга чемпіонів дала можливість мені приїхати і пограти за Мілан", – відзначив Шевченко.

Раніше, Шевченко відмовився очолювати збірну Туреччини.

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