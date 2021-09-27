 Сабо виділив основну проблему Динамо у матчі з Баварією | Футбол | Champion.com.ua
Ротань оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2023
Сьогодні 12:25 970
Ліга чемпіонів. Баварія - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:45 2070
Джошуа - Усик: найцікавіше після бою року
Сьогодні 14:00 1026
Динамо - Баварія: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:48 517
Усик пояснив, чому розмовляв українською у Лондоні
Сьогодні 12:11 4727
Мілевський анонсував прощальний матч
Сьогодні 11:14 1634
Динамо продовжило контракт з Луческу
Сьогодні 10:25 4375
Рейтинг WTA: Світоліна поза ТОП-5, стрімке падіння Ястремської і Завацької
Сьогодні 10:10 153125
Усик увірвався у ТОП-5 рейтингу P4P
Сьогодні 09:12 3428
Беленюк назвав переломний момент бою Усик - Джошуа
Вчора 22:55 3971
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сабо виділив основну проблему Динамо у матчі з Баварією

Сьогодні 15:11 233 0
Йожеф Сабо прокоментував матч Динамо з Баварією
Сабо виділив основну проблему Динамо у матчі з Баварією
#Динамо, #Баварія

Джерело - zbirna.com.

Динамо не має жодних шансів у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Як Динамо буде грати проти Баварії? В опорну зону вийде Сидорчук, у середній лінії з'явиться Шапаренко, який, до слова, дуже слабко зіграв проти Шахтаря.

Актуально: Баварія - Динамо: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Однак я взагалі не розумію, хто вийде у Динамо в атаці. У киян зараз шість нападників, а на вістрі діє Гармаш... Він хлопець працездатний, нагнітає у чужому штрафному майданчику, три-чотири роки тому він був півзахисником і фізично був на рівні. Але його вихід в атаці мене дивує.

Загалом, що б Луческу не придумував проти Баварії, я не дам Динамо на успіх в мюнхенському матчі жодного відсотка", – відзначив Сабо.

Коментарі ()