Динамо не має жодних шансів у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Як Динамо буде грати проти Баварії? В опорну зону вийде Сидорчук, у середній лінії з'явиться Шапаренко, який, до слова, дуже слабко зіграв проти Шахтаря.

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Однак я взагалі не розумію, хто вийде у Динамо в атаці. У киян зараз шість нападників, а на вістрі діє Гармаш... Він хлопець працездатний, нагнітає у чужому штрафному майданчику, три-чотири роки тому він був півзахисником і фізично був на рівні. Але його вихід в атаці мене дивує.

Загалом, що б Луческу не придумував проти Баварії, я не дам Динамо на успіх в мюнхенському матчі жодного відсотка", – відзначив Сабо.