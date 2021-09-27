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Суркіс: Перше місце УПЛ знецінено

Сьогодні 09:44 535 0
Суркіс занепокоєний падінням України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Суркіс, #УЄФА, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Україна провалюється у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Для мене розуміння першого і другого місця в УПЛ на сьогодні йде в тінь. Ми докотилися до такого, що з наступного року безпосередньо наші команди в Лігу чемпіонів не виходять.

Так, у другої команди буде більше суперників у кваліфікації, але невідомо, що краще – стартувати відразу з 4-й стадії або поступово, з більш слабкими командами, входити в цю Лігу чемпіонів.

Перше місце знецінено. Якщо у нас не буде 4-5 клубів, як ось зараз Металіст рветься в УПЛ, то нічого не буде. Ми не будемо рухатися. Дивіться на результати єврокубків. Ми були на 9-му місці, потім на 10-му, а сьогодні ми ледве тримаємося за 11-й рядок", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Україна зберегла відставання від Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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