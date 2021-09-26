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Мілевський: У мене ніколи рекордів особливих не було

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Форвард оцінив рішення про завершення кар'єри
Мілевський: У мене ніколи рекордів особливих не було
#Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко, Олександр Шовковський та Сергій Ребров є легендами українського футболу.

Про це заявив форвард Артем Мілевський.

"Рішення було прийнято давно. Ми розуміли, що після Миная це буде кінець, але оголосили пізніше. Мені було вже важко, хоча без футболу сумую. Епоха приходить, епоха відходить. Я не думав, що буде стільки коментарів і емоцій від людей. Це приємно.

Легенда? Легенди - це Шевченко, Ребров, Шовковський. А ми так - після них. Рекорд Селезньова? Я як раз говорив з Жекою. Запитав - поб'єш рекорд по голах в чемпіонаті України? Він сказав, що буде важко, переживає. У мене ніколи рекордів особливих не було.

Приємно, що Ярмоленко написав з побажаннями після завершення кар'єри. Що далі? Є ютуб-канал Міля. І головне для себе вибрати правильний шлях тепер. Тренерська робота? Поки що ні, але життя покаже", - сказав Мілевський.

Раніше, Мілевський прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.

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