Дніпро розгромив Любомир. Результати матчів 10 туру Другої ліги

У черкаської команди Мартян оформив хет-трик

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі української Другої ліги відбулися 9 матчів.

Чемпіонат України - Друга ліга

10 тур, 26 вересня

Група А

Любомир - Дніпро 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Мартян (пен), 0:2 - 13 Іваночко, 0:3 - 20 Мартян (пен), 0:4 - 77 Мартян, 1:4 - 90+2 Бобров

Чайка - Рубікон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Довгий, 1:1 - 69 Могіль

Лівий берег - Діназ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Співаков. 2:0 - 89 Співаков (пен)

Група Б

Вікторія - Реал-Фарма 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Акімов, 1:1 - 50 Абузраа, 2:1 - 90+2 Нелін

Перемога - Металург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Сидоров

Енергія - Миколаїв 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Кравченко, 0:2 - 42 Швець, 0:3 - 67 Окатий, 1:3 - 69 Бондар, 2:3 - 89 Бородай

Кристал - Вовчанськ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 31 Глушко

СК Полтава - Балкани 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Прийомов (пен). 1:1 - 90+1 Щербак (пен)

Скорук - Таврія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Чмеленко (авт), 2:0 - 41 Шаповалов

Раніше, Карпати Галич розписали мирову з Черніговом у 10 турі Другої ліги.