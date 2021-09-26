Минай - Львів: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УПЛ Минай зіграє зі Львовом.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Минай: Кучер, Синьогуб, Лиховидько, Гончар, Семенко, Книш, Петрусенко, Кулієв, Хахльов, Білоног, Байдал
Запасні: Пеньков, Матіч, Бодня, Месхі, Коваленко, Векляк, Багайоко, Вишневський, Кобак
Львів: Ільющенков, Якімець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Довгий, Брікнер, Політило, Чір'як, Ернест, Нич
Запасні: Костик, Сорокін, Бусько, Ременяк, Семенів, Крушинський, Зозуля, Альваро, Шина
Поєдинок розпочнеться о 14:00.