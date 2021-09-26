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Минай - Львів: стартові склади команд

Сьогодні 13:42 172 0
Поєдинок розпочнеться о 14:00
Минай - Львів: стартові склади команд
#УПЛ, #Минай, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УПЛ Минай зіграє зі Львовом.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Минай: Кучер, Синьогуб, Лиховидько, Гончар, Семенко, Книш, Петрусенко, Кулієв, Хахльов, Білоног, Байдал

Запасні: Пеньков, Матіч, Бодня, Месхі, Коваленко, Векляк, Багайоко, Вишневський, Кобак

Львів: Ільющенков, Якімець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Довгий, Брікнер, Політило, Чір'як, Ернест, Нич

Запасні: Костик, Сорокін, Бусько, Ременяк, Семенів, Крушинський, Зозуля, Альваро, Шина

Поєдинок розпочнеться о 14:00.

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