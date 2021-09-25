Хакімі: Реал продав мене через коронавірус

Джерело - Marca.
Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не хотів відпускати до Інтера Ашрафа Хакімі.
Про це заявив марокканський латераль ПСЖ.
"Коли Зідан вперше подзвонив мені, я був з друзями і сидів на лавці біля будинку, розмовляючи з ними. І тут у мене задзвонив телефон, і я побачив, що це Зідан! Він сказав мені, що я буду грати. Я не очікував. Я багато чому навчився у Зідана" - заявив гравець.
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"Те, що сталося в 2020 році, ніяк не пов'язане з ним, він тут ні при чому. Були інші аспекти, пов'язані з коронавірусом. Реал хотів мене продати. Тоді у нас з Зіданом була розмова, яка залишиться між нами. Його думка відрізнялася від тієї, що мала керівництво", - сказав Хакімі
Нагадаємо, Доннарумма може покинути ПСЖ.