Хакімі: Реал продав мене через коронавірус

Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не хотів відпускати до Інтера Ашрафа Хакімі.

Про це заявив марокканський латераль ПСЖ.

"Коли Зідан вперше подзвонив мені, я був з друзями і сидів на лавці біля будинку, розмовляючи з ними. І тут у мене задзвонив телефон, і я побачив, що це Зідан! Він сказав мені, що я буду грати. Я не очікував. Я багато чому навчився у Зідана" - заявив гравець.