Трубін: Я сумую за Донецьком

Анатолій Трубін народився та виріс у Донецьку і сумує за рідним містом. Востаннє він там був у грудні 2019 року – відсвяткував Новий рік в колі сім'ї.
Про це розповів сам футболіст.
"Я пам'ятаю, що коли ось це все почалося, ми в той момент полетіли на турнір з командою до Італії. Ми летіли через Київ, а коли поверталися, то вже бачили блок-пости, нас перевіряли.
Я сумую саме за тим Донецьком, який був до війни. Він був процвітаючим. Він буквально жив, а не як зараз – виживав. Він реально процвітав. Коли я останній раз приїжджав, то навіть люди стали не такими, як раніше, всі вже сумні якісь. Раніше були веселі, від всіх віяло добром, а зараз я цього вже не відчував", – розповів Трубін.