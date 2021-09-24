Ексфорвард Аталанти: Гра Маліновського зводить мене з розуму

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський демонструє фантастичну гру в італійському клубі.

Про це розповів колишній гравець Інтера й Аталанти Нікола Вентола.

"Люблю гру Маліновського, вона зводить мене з розуму. Також подобається Мурієль, але він зараз травмований. Велика сила Аталанти – в командній роботі. Їх додаткова зброя – Гасперіні. Він іноді змінює лідерів, але всі завжди знають, як потрібно діяти.

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Аталанта стала великим клубом і продовжує рости. Тепер вона знає, як потрібно перемагати навіть за поганої гри. Ти стаєш великим, коли заробляєш три очки, як із Торіно і Салернітаною", – цитує Вентолу.