Поворознюк: Якщо не буде результатів - я поміняю всю команду, але Лавриненко залишиться

Президент Інгульця Олександр Поворознюк не налаштований змінювати наставника команди Сергія Лавриненка після поразки від ЛНЗ (1:2) у Кубку України.

Про це заявив сам власник клубу.

"Сталося те, чого не повинно було статися. Ми програли команді Другої ліги. Є купа питань, ми зробимо висновки. Хочу привітати ЛНЗ і бажаю їм, щоб вони повторили успіх Інгульця, який зробив те, чого раніше ніхто не робив в Україні. Мене заспокоює одне, навіть, якщо ЛНЗ повторить наш успіх, то вони вже будуть другі. Першим був Інгулець.

Хочу заспокоїти всіх уболівальників. За добу мені прийшло 28 повідомлень від усіх агентів світу з пропозиціями, що треба щось кардинально міняти в команді, тренера і т.д.

Я вам казав і знову хочу повторити: ніяких кардинальних змін не буде. Тренера ніхто міняти не буде. Я довіряю Лавриненку, вірю в його роботу. Якщо надалі не буде результатів - я поміняю півкоманди, всю команду, але Лавриненко буде працювати в Інгульці", - сказав Поворознюк.