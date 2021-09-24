 Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Сьогодні визначаться пари 1/8 фіналу Кубку України

Сьогодні 08:08 761 0
Початок жеребкування о 12:00
Сьогодні визначаться пари 1/8 фіналу Кубку України
#Кубок України, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубку України.

Початок о 12:00.

Результати 1/16 фіналу.

21 вересня

Миколаїв - Рух Львів 0:3

Металіст Харків - Десна Чернігів 2:1

22 вересня

Таврія Сімферополь - Олександрія 1:3

ЛНЗ Черкаси - Інгулець Петрове 2:1

Волинь Луцьк - Маріуполь 0:0 (пен. 5:6)

ВПК-Агро - Дніпро-1 1:2

Oболонь Київ - Верес Рівне 0:1

23 вересня

Епіцентр Дунаївці - Металіст 1925 Харків 0:1

Гірник-Спорт - Львів 0:2

Прикарпаття Івано-Франківськ - Чорноморець Одеса 1:4

Альянс Липова Долина - Минай 3:2

В 1/8 фіналу Кубка України зіграють 

команди УПЛ, учасники єврокубків:

Динамо Київ

Шахтар Донецьк

Зоря Луганськ

Колос Ковалівка

Ворскла Полтава

Команди УПЛ, які перемогли у матчах 1/16 фіналу:

Рух Львів

Олександрія

Дніпро-1

Маріуполь

Верес Рівне

Металіст 1925 Харків

Львів

Чорноморець Одеса

Команди Першої та Другої ліг:

Металіст Харків (1 ліга)

Альянс Липова Долина (1 ліга)

ЛНЗ Черкаси (2 ліга)

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