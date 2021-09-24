Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 вересня, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубку України.
Початок о 12:00.
Результати 1/16 фіналу.
21 вересня
Миколаїв - Рух Львів 0:3
Металіст Харків - Десна Чернігів 2:1
22 вересня
Таврія Сімферополь - Олександрія 1:3
ЛНЗ Черкаси - Інгулець Петрове 2:1
Волинь Луцьк - Маріуполь 0:0 (пен. 5:6)
ВПК-Агро - Дніпро-1 1:2
Oболонь Київ - Верес Рівне 0:1
23 вересня
Епіцентр Дунаївці - Металіст 1925 Харків 0:1
Гірник-Спорт - Львів 0:2
Прикарпаття Івано-Франківськ - Чорноморець Одеса 1:4
Альянс Липова Долина - Минай 3:2
В 1/8 фіналу Кубка України зіграють
команди УПЛ, учасники єврокубків:
Динамо Київ
Шахтар Донецьк
Зоря Луганськ
Колос Ковалівка
Ворскла Полтава
Команди УПЛ, які перемогли у матчах 1/16 фіналу:
Рух Львів
Олександрія
Дніпро-1
Маріуполь
Верес Рівне
Металіст 1925 Харків
Львів
Чорноморець Одеса
Команди Першої та Другої ліг:
Металіст Харків (1 ліга)
Альянс Липова Долина (1 ліга)
ЛНЗ Черкаси (2 ліга)