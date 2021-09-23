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Левандовський відреагував на можливий відхід з Баварії

Вчора 23:25 425 0
Роберт Левандовський прокоментував зміну клубу
Левандовський відреагував на можливий відхід з Баварії
Фото - gettyimages
#Левандовський, #Баварія

Джерело - isport.ua.

Нападник Баварії Роберт Левандовський не бачить сенсу в зміні клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Питання про перехід в інший чемпіонат я чую протягом багатьох років. Але ця думка не займає мою голову. Я граю проти всіх цих клубів в Лізі чемпіонів. Баварія показує, наскільки вона хороша в порівнянні з суперниками. Я на 100% сконцентрований на Баварії. Ось і все", - відзначив Левандовський.

У нинішньому сезоні Левандовський зіграв 7 ігор за Баварію в усіх турнірах, в яких відзначився 11-ма забитими м'ячами.

Нагадаємо, Левандовський отримав Золоту бутсу за минулий сезон.

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