Левандовський відреагував на можливий відхід з Баварії

Джерело - isport.ua.
Нападник Баварії Роберт Левандовський не бачить сенсу в зміні клубу.
Про це розповів сам футболіст.
"Питання про перехід в інший чемпіонат я чую протягом багатьох років. Але ця думка не займає мою голову. Я граю проти всіх цих клубів в Лізі чемпіонів. Баварія показує, наскільки вона хороша в порівнянні з суперниками. Я на 100% сконцентрований на Баварії. Ось і все", - відзначив Левандовський.
У нинішньому сезоні Левандовський зіграв 7 ігор за Баварію в усіх турнірах, в яких відзначився 11-ма забитими м'ячами.
Нагадаємо, Левандовський отримав Золоту бутсу за минулий сезон.