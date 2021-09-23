Левандовський відреагував на можливий відхід з Баварії

Нападник Баварії Роберт Левандовський не бачить сенсу в зміні клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Питання про перехід в інший чемпіонат я чую протягом багатьох років. Але ця думка не займає мою голову. Я граю проти всіх цих клубів в Лізі чемпіонів. Баварія показує, наскільки вона хороша в порівнянні з суперниками. Я на 100% сконцентрований на Баварії. Ось і все", - відзначив Левандовський.