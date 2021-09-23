УЄФА вдвічі збільшила призові за жіноче Євро-2022

Вперше з'являться фінансові бонуси для клубів гравчинь.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення збільшити розмір призових для учасниць наступного футбольного Євро серед жінок, що відбудеться в липні 2022 року в Англії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Загальний призовий фонд чемпіонату зросте вдвічі: замість 8 мільйонів євро 2017 року, цього разу на 16 команд футболісток виділять 16 млн

Також УЄФА запровадила програму бонусів для європейських клубів, які відпускатимуть своїх гравчинь на матчі Євро. Загалом на це виділять 4.5 млн євро.

Призові прийдешнього чемпіонату світу серед жінок-2023 також планують зробити вищими, проте офіційної суми ще не було оголошено. Попередньо у ФІФА повідомляли, що вона перетне позначку 60 млн доларів.