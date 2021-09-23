Петраков довикликав голкіпера Динамо у збірну України

Джерело - uaf.ua.
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков перевів із резервного списку гравців до основного воротаря Георгія Бущана.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Склад національної збірної України
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).
Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).
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Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.