Президент Інгульця: А що на НСК Олімпійський було? З моєї клітки сміялися

Поворознюк вважає, що потрібно створювати закриті трибуни

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що агресивних фанів варто закривати в клітці, щоб не було заворушень на стадіоні.

Про це заявив сам фахівець.

"Ви знаєте, які фани зараз. Бачили, що на НСК Олімпійський було? А сміялися з мене, чому я клітку варю. Це ж фани. Вони ж безбашені на всю голову. А як Колос робить? Вони закривають. І у нас на новому стадіоні буде. Закрита трибуна така", - сказав Поворознюк.

У минулому турі УПЛ під час матчу Динамо - Олександрія фани влаштували на стадіоні бійку.

Раніше легенда світового футболу Роберто Карлос розкритикував клітку Інгульця.