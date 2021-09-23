 Президент Інгульця: А що на НСК Олімпійський було? З моєї клітки сміялися | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар розгромив Динамо та виграв Суперкубок України
Вчора 22:55 14503 8
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 15:57 6112
Мілевський завершив кар'єру футболіста
Сьогодні 12:40 1578
Де Дзербі: Луческу в кожному матчі додає у своєму тиску на арбітрів
Сьогодні 09:25 1575 1
Стали відомі судді поєдинку Джошуа - Усик
Сьогодні 09:09 1308
Епіцентр прийме Металіст 1925, Альянс зіграє з Минаєм. Розклад матчів 1/16 Кубка України
Сьогодні 08:55 818
Луческу: Свято було зіпсоване агресивною поведінкою Шахтаря
Сьогодні 08:08 2254
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 00:07 6308
Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю перемог у Суперкубку України
Вчора 23:56 1148
Шахтар - Динамо 3:0. Огляд Суперкубка України
Вчора 23:31 3253
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця Стас Лысак
Вчора 19:00 2211
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
Вчора 16:30 1400
Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року
Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 1500
Просто жах. Показали, як Ємельяненка виводили із запою перед боєм
Просто жах. Показали, як Ємельяненка виводили із запою перед боєм Valeriy Ruchka
Вчора 15:10 2929
Гравці Динамо просять уболівальників прийти на Олімпійський і підтримати їх
Гравці Динамо просять уболівальників прийти на Олімпійський і підтримати їх Valeriy Ruchka
Вчора 14:22 1090
Прямі трансляції
Навколо спорту

Президент Інгульця: А що на НСК Олімпійський було? З моєї клітки сміялися

Сьогодні 15:09 1193 0
Поворознюк вважає, що потрібно створювати закриті трибуни
Президент Інгульця: А що на НСК Олімпійський було? З моєї клітки сміялися
#Інгулець, #Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що агресивних фанів варто закривати в клітці, щоб не було заворушень на стадіоні.

Про це заявив сам фахівець.

"Ви знаєте, які фани зараз. Бачили, що на НСК Олімпійський було? А сміялися з мене, чому я клітку варю. Це ж фани. Вони ж безбашені на всю голову.

А як Колос робить? Вони закривають. І у нас на новому стадіоні буде. Закрита трибуна така", - сказав Поворознюк.

У минулому турі УПЛ під час матчу Динамо - Олександрія фани влаштували на стадіоні бійку.

Раніше легенда світового футболу Роберто Карлос розкритикував клітку Інгульця.

Коментарі ()