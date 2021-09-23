Президент Інгульця: А що на НСК Олімпійський було? З моєї клітки сміялися

Джерело - Чемпіон.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що агресивних фанів варто закривати в клітці, щоб не було заворушень на стадіоні.
Про це заявив сам фахівець.
"Ви знаєте, які фани зараз. Бачили, що на НСК Олімпійський було? А сміялися з мене, чому я клітку варю. Це ж фани. Вони ж безбашені на всю голову.
А як Колос робить? Вони закривають. І у нас на новому стадіоні буде. Закрита трибуна така", - сказав Поворознюк.
У минулому турі УПЛ під час матчу Динамо - Олександрія фани влаштували на стадіоні бійку.
Раніше легенда світового футболу Роберто Карлос розкритикував клітку Інгульця.