 Сабо: Думав, що Шахтар заб'є чотири-п'ять голів у ворота Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар розгромив Динамо та виграв Суперкубок України
Вчора 22:55 14502 8
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 15:57 6111
Мілевський завершив кар'єру футболіста
Сьогодні 12:40 1577
Де Дзербі: Луческу в кожному матчі додає у своєму тиску на арбітрів
Сьогодні 09:25 1574 1
Стали відомі судді поєдинку Джошуа - Усик
Сьогодні 09:09 1308
Епіцентр прийме Металіст 1925, Альянс зіграє з Минаєм. Розклад матчів 1/16 Кубка України
Сьогодні 08:55 818
Луческу: Свято було зіпсоване агресивною поведінкою Шахтаря
Сьогодні 08:08 2254
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 00:07 6308
Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю перемог у Суперкубку України
Вчора 23:56 1148
Шахтар - Динамо 3:0. Огляд Суперкубка України
Вчора 23:31 3253
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця Стас Лысак
Вчора 19:00 2211
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
Вчора 16:30 1400
Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року
Суперкубок України. Згадуємо як Динамо розібралося із Шахтарем минулого року Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 1500
Просто жах. Показали, як Ємельяненка виводили із запою перед боєм
Просто жах. Показали, як Ємельяненка виводили із запою перед боєм Valeriy Ruchka
Вчора 15:10 2929
Гравці Динамо просять уболівальників прийти на Олімпійський і підтримати їх
Гравці Динамо просять уболівальників прийти на Олімпійський і підтримати їх Valeriy Ruchka
Вчора 14:22 1090
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сабо: Думав, що Шахтар заб'є чотири-п'ять голів у ворота Динамо

Сьогодні 15:24 811 0
Спеціаліст - про перемогу гірників у матчі за Суперкубок України
Сабо: Думав, що Шахтар заб'є чотири-п'ять голів у ворота Динамо
#Сабо, #Шахтар, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо отримав повне задоволення від перемоги Шахтаря над Динамо (3:0) у матчі за Суперкубок України.

Про це заявив сам фахівець.

"Я отримав повне задоволення, тому що гра була відкритою. Гра пристойна, було багато нормальної боротьби. На початку гри у динамівців була перевага. Але найголовніше - Шахтар зіграв в обороні дуже добре. На початку гри вони не розібралися, але потім у динамівців не було жодного моменту.

Уже Шахтар мав перевагу, були моменти. Коли "Шахтар" забив м'яч, то динамівці почали відкриватися. Природно, ми думали, що буде і 2, і 3 голи. Я думав, буде і 4, і 5 м'яч. Адже динамівці розкрилися. Мої вітання. Шахтар виглядав цілісною командою", - сказав Сабо.

Коментарі ()