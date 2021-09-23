Сабо: Думав, що Шахтар заб'є чотири-п'ять голів у ворота Динамо

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо отримав повне задоволення від перемоги Шахтаря над Динамо (3:0) у матчі за Суперкубок України.

Про це заявив сам фахівець.

"Я отримав повне задоволення, тому що гра була відкритою. Гра пристойна, було багато нормальної боротьби. На початку гри у динамівців була перевага. Але найголовніше - Шахтар зіграв в обороні дуже добре. На початку гри вони не розібралися, але потім у динамівців не було жодного моменту.

Уже Шахтар мав перевагу, були моменти. Коли "Шахтар" забив м'яч, то динамівці почали відкриватися. Природно, ми думали, що буде і 2, і 3 голи. Я думав, буде і 4, і 5 м'яч. Адже динамівці розкрилися. Мої вітання. Шахтар виглядав цілісною командою", - сказав Сабо.