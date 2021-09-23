 Заховайло: Питання часу, коли Шахтар Де Дзербі вивчать і почнуть карати | Футбол | Champion.com.ua
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Заховайло: Питання часу, коли Шахтар Де Дзербі вивчать і почнуть карати

Сьогодні 14:25 226 0
Спеціаліст висловився про поєдинок за Суперкубок України
Заховайло: Питання часу, коли Шахтар Де Дзербі вивчать і почнуть карати
#Заховайло, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Рахунок 3:0 у матчі за Суперкубок України з Шахтаря для Динамо став дуже неприємним.

Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Несподіваний результат, і дуже неприємний для киян. Нічого не залишається як привітати "гірників" із перемогою. Я вже звик і візуально адаптувався до стилю Де Дзербі. Скажу відверто, він мені не подобається. Я не люблю стоячий футбол при розіграшах м'яча на своїй половині. І питання часу, коли Шахтар вивчать і почнуть карати.

По грі Динамо - пропущений м'яч повністю змінив тактику на гру, були змушені розкритися. Забий кияни першими, рахунок був би зворотним. Треба спокійно проаналізувати гру і рухатися далі", - зазначив Заховайло.

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