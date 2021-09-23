Шахтар був дисциплінованішим за Динамо у матчі за Суперкубок України (3:0).

Про це заявив захисник киян Олександр Караваєв.

"Шахтар повністю переграв нас. Так, у нас були моменти, але суперник був дуже дисциплінованим. Ми зіграли не так, як хотіли і могли.

Наш тренер ще до матчу знає майже все. Все, що він говорить, збувається в кожному матчі. Він говорив, що суперник буде дуже мотивований, тому що в минулому сезоні ми виграли всі трофеї. Вони дуже хотіли виграти. Ми не опустили руки, але не зіграли в той футбол, в який вміємо. Напевно, не до кінця виконали тренерську установку.

До першого пропущеного гола у нас було більше моментів, але ми їх не реалізували. Це була гра до першого гола. Ми намагалися переламати хід зустрічі, але нам не вдалося.

Не скажу, що Шахтар при Де Дзербі сильно змінився, але є кілька змін. У деяких місцях вони стали по-іншому грати, крайні захисники йдуть в центр, намагаючись заплутати суперника. Ми це розібрали, але ми зустрічали їх недостатньо агресивно", - зазначив Караваєв.