Де Дзербі: Луческу в кожному матчі додає у своєму тиску на арбітрів

Головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі ніколи не тисне на арбітрів футбольних матчів.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми - Шахтар, престижний клуб, який багато виграв. Але у минулому сезоні ми нічого не виграли. У команді у нас зібрані сильні футболісти - вони повинні додати в сміливості, у характері. Якщо це станеться, то різниця між нами і Динамо зменшиться. Ось ці слова я й сказав команді.

Я дуже люблю працювати над тактикою, але якщо немає необхідного рівня емоцій, то тактика і техніка не дуже допомагають. У команди повинні бути не тільки мізки, а й серце.

Як прокоментувати слова Луческу про те, що сьогодні з боку лавки Шахтаря не було поваги по відношенню до Динамо? Я поважаю всіх. Але якщо Луческу говорить те, що він сказав, але не говорить, що в кожному матчі він додає у своєму тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю. Динамо - важлива команда, але й Шахтар - теж. Я ніколи не тисну на арбітрів. І мені не подобається, якщо інші думають, що я дурень", - зазначив Де Дзербі.