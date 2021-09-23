Вільярреал та Реал здобули впевнені перемоги у 6 турі Ла-Ліги

Асенсіо оформив хет-трик у матчі з Мальоркою

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі іспанської Ла-Ліги Вільярреал приймав Ельче, а Мальорка завітала у гості до Реала.

Господарі святкували впевнені перемоги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 22 вересня

Вільярреал - Ельче 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Сантос, 1:1 - 19 Мохіка, 2:1 - 39 Трігерос, 3:1 - 60 Груневелд, 4:1 - 90+4 Морено

Реал - Мальорка 6:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 3 Бензема, 2:0 - 24 Асенсіо, 2:1 - 25 Ле Канг, 3:1 - 29 Асенсіо, 4:1 - 55 Асенсіо, 5:1 - 78 Бензема, 6:1 - 84 Іско

Раніше, Севілья розібралася з Валенсією у 6 турі Ла-Ліги.