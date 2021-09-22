Легенда АПЛ натякнув на повернення до тренерської роботи

Екстренер Арсенала Арсен Венгер натякнув на те, що може відновити свою тренерську діяльність.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Іноді ми повинні визнати, що наші дні на якомусь етапі добігають кінця. Я не виключаю повернення до роботи тренером, але я повністю зосереджений на своїй діяльності в ФІФА і не дуже турбуюся про решту.

Завжди є люди, які кажуть: "Ти занадто старий", тому під час відходу з Арсенала я, можливо, подумав, що вони мають рацію. Але я в хорошій формі, і я ще остаточно не вирішив, що більше не буду працювати тренером", - розповів Венгер.