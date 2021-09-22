Поворознюк: Якщо арбітра не покарають – його покарають фанати Інгульця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк обурений роботою судді Віталія Романова у матчі 8-го туру УПЛ проти Колоса.

Про це розповів сам власник клуба з Петрового

"Команда не розуміє, навіщо тренуватися, якщо можна вийти, нічого не робити і виграти? Ми цього робити не будемо. Ми грали, граємо і будемо грати тільки чесно в футбол. Чи спілкувався з кимось із керівництва УАФ? Ніякого спілкування не було. Я просто чекаю, що цього арбітра покарають. І як покарають. Якщо його не покарають – його покарають фанати Інгульця.

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Це неправильно... А що робити? Якщо зараз вийде Лучі і скаже виправдання на адресу цього арбітра, значить, ми дивимося різний футбол. І я тоді взагалі не розумію, що ми робимо в цьому футболі. До нас приїжджали перед сезоном арбітри і розповідали про нові правила. Як фіксується рука. Якщо це відскок від землі, то рука в будь-якому разі не фіксується. Нам призначають пенальті. То як фіксується? Від землі відскакує м'яч. Він не очікував, не бачив.

Всі на телеканалі Футбол в подиві були, чому так? Як можна було не помітити? Я не знаю, як вони не побачили. Мені просто цікаво, як його покарають. Погрози? Я йому бажаю здоров'я, ви що? Я навпаки бажаю йому тільки здоров'я, просто ви знаєте, які у нас фанати. А з мене сміялися, коли я клітку варив. Це ж фанати, вони безбашенні на всю голову", – відзначив Поворознюк.