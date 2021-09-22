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Суркіс: Матч за Суперкубок відбудеться не зовсім вчасно

Сьогодні 17:17 92 0
Ігор Суркіс прокоментував матч за Суперкубок
Суркіс: Матч за Суперкубок відбудеться не зовсім вчасно
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Матч за Суперкубок України проти Шахтаря відбудеться не в найкращий час для обох команд.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Буде безкомпромісна боротьба. Я вважаю, що цей матч не зовсім вчасно, тому що нам належить провести два важких поєдинки в Лізі чемпіонів. З огляду на те, що донецький Шахтар програв Шерифу, в цьому матчі для них буде дуже багато вирішуватися. У нас ситуація трохи краща, одне очко є одне очко.

Актуально: Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України

Це буде емоційний матч. Не думаю, що в цьому поєдинку будуть показані всі найкращі якості і розкриті всі карти, адже рівно через тиждень, або 10 днів, нам грати в чемпіонаті України, де на кону буде стояти значно більше, ніж цей матч.

Але це трофей. Будь-який президент клубу хоче підняти над головою цей трофей, і я не виняток. Хоча я і піднімав його багато разів, все одно хочеться в черговий раз порадіти зі своєю командою. Думаю, уболівальники теж дуже цього хочуть. Буде цікавий матч, який всі ми неймовірно чекаємо.

Відверто кажучи, матчі Динамо - Шахтар я чекаю з не меншим хвилюванням, ніж поєдинки з Бенфікою, Баварією і Барселоною", - сказав Суркіс.

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