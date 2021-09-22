Маліновський став одним із найкращих у матчі з Сассуоло

Українець взяв участь у взятті воріт

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчу 5-го туру чемпіонату Італії Аталанта - Сассуоло (2:1) український півзахисник Руслан Маліновський отримав оцінку 7,5.

Про це повідомляє WhoScored і SofaScore.

Вище тільки у Давида Дзаппакоста (7,9, 8,1).

Він вийшов у стартовому складі команди й вже на 4-й хвилині посприяв взяттю воріт. Українець віддав гольовий пас на Госенса, який і забив гол. На 61-й хвилині поєдинку футболіст заробив жовту картку.

Нагадаємо, що для Руслана Маліновського це перший асист у нинішньому сезоні в 6 матчах за Аталанту.