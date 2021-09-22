Роналду обійшов Мессі у списку найбільш високооплачуваних футболістів

Джерело - Чемпіон.
Перехід 36-річного зоряного португальського форварда Кріштіану Роналду до клубу АПЛ Манчестер Юнайтед дозволив йому вийти на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes.
Про це повідомляє Goal.
Роналду має заробити € 106,6 млн до вирахування податків в сезоні-2 021/2022, з яких € 59,7 млн припадають на його зарплату і бонуси за повернення на Олд Траффорд.
Ліонель Мессі, тим часом розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з € 93,8 млн, а його нові одноклубники по французькому Парі Сен-Жермен Неймар (€ 81 млн) і Кіліан Мбаппе (€ 36,7 млн) замикають четвірку найкращих.
Раніше повідомлялося, що Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду.