Роналду обійшов Мессі у списку найбільш високооплачуваних футболістів

Португалець має заробити € 106,6 млн

Джерело - Чемпіон.

Перехід 36-річного зоряного португальського форварда Кріштіану Роналду до клубу АПЛ Манчестер Юнайтед дозволив йому вийти на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes.

Про це повідомляє Goal.

Роналду має заробити € 106,6 млн до вирахування податків в сезоні-2 021/2022, з яких € 59,7 млн ​​припадають на його зарплату і бонуси за повернення на Олд Траффорд.

Ліонель Мессі, тим часом розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з € 93,8 млн, а його нові одноклубники по французькому Парі Сен-Жермен Неймар (€ 81 млн) і Кіліан Мбаппе (€ 36,7 млн) замикають четвірку найкращих.

Раніше повідомлялося, що Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду.