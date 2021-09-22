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Роналду обійшов Мессі у списку найбільш високооплачуваних футболістів

Сьогодні 10:24 436 0
Португалець має заробити € 106,6 млн
Роналду обійшов Мессі у списку найбільш високооплачуваних футболістів
#Роналду, #Мессі

Джерело - Чемпіон.

Перехід 36-річного зоряного португальського форварда Кріштіану Роналду до клубу АПЛ Манчестер Юнайтед дозволив йому вийти на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes.

Про це повідомляє Goal.

Роналду має заробити € 106,6 млн до вирахування податків в сезоні-2 021/2022, з яких € 59,7 млн ​​припадають на його зарплату і бонуси за повернення на Олд Траффорд.

Ліонель Мессі, тим часом розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з € 93,8 млн, а його нові одноклубники по французькому Парі Сен-Жермен Неймар (€ 81 млн) і Кіліан Мбаппе (€ 36,7 млн) замикають четвірку найкращих.

Раніше повідомлялося, що Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду.

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