Єдиний гол у матчі забила Бойченко

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до кваліфікації ЧС-2023 синьо-жовті в Києві на НТК ім. В. Баннікова провели контрольний матч проти Туреччини.

Українки святкували перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забила Бойченко.

Нагадаємо, що синьо-жовті готуються до кваліфікаційного турніру ЧС-2023, який для них стартує в жовтні. Цьогоріч команді належить зіграти чотири матчі кваліфікації чемпіонату світу. 21-го та 26 жовтня наші дівчата проведуть два домашні поєдинки - зі збірними Фарерських островів та Іспанії. Завершуватиме ж ігровий рік збірна України двома виїзними матчами - із командами Шотландії (26 листопада) та Угорщини (30 листопада).

Контрольний матч

Жінки

21 вересня

Україна - Туреччина 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Бойченко

Україна: Бондарчук, Подольська (Шевчук, 88), Петрик (Корсун, 81), Калініна (Кочнєва, 70), Бойченко (Панцулая, 46), Шматко, Овдійчук (Куніна, 73), Апанащенко (к), Кравчук (Андрухів, 90+2), Хімич, Кравець.

Запасні: Герасимчук, Хаванська, Китаєва, Басанська, Малахова.