Де Дзербі: Додали 5 хвилин, а Динамо дали пенальті на 98 хвилині

Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі не задоволений суддівством в українській Прем'єр-Лізі.

Про це заявив сам фахівець.

"Для мене велика честь бути тренером в Україні. Однак мені не подобається атмосфера, що утворилась з арбітрами. Я приїхав сюди дуже тихо, і, повторюся, для мене честь бути тут, але я ніколи не говорю про суддів. Намагаюсь просто концентруватися на тому, що ми робимо на полі. І мені не подобається, коли арбітри можуть відчувати тиск інших. Зараз я, звісно, кажу про пенальті, який дали на 90+8-й хвилині в матчі Динамо з Олександрією. Додали п'ять хвилин. Природно, таке мені не подобається. Я думаю тільки про тренерську роботу, однак я не дурень.

Я дуже сподіваюся, що завтра арбітр зможе працювати спокійно. Завтра зіграють дуже сильні команди, тому все має бути на своєму місці, все має бути зроблено чесно. Сподіваюся, що сьогодні - останній раз, коли я говорю на цю тему, адже я справді її не люблю. Проте я маю очі. І ще я, звісно, слухаю, що відбувається навколо мене. Я поважаю всіх, але було б також правильно, щоб усі поважали мене та мою команду. При цьому на початку пресконференції я сказав, що в суперника, безумовно, є свої плюси", - сказав Де Дзербі.