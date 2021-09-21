Вацко: Серце і яйця футболісти Шахтаря забули у роздягальні

Гравці Шахтаря не були готові до матчу 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шерифа.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко.

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"Як розкривати насичену оборону суперника, якщо немає креативу?! У цьому матчі, особливо в першому таймі, і серце, і яйця футболісти Шахтаря забули у роздягальні, якщо не в готелі, тому що те, як забивав Шериф перший гол, коли втрачає м'яч Тете, "трусить" Педріньйо, замість того, щоб рятувати, так як Додо на високій позиції, там дірка... Ескорт супроводжує, ще собаки під пахвою тут не вистачало. Опорний півзахисник теж цю зону не страхує, йде спокійно флангова передача — забивають. Другий м'яч, там теж лівий півзахисник, маса часу, маса можливостей. Додо стоїть дивиться, йде подача, і вони забивають. Два ідентичних практично м'ячі", — вважає Вацко.