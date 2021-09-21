Тренер Олександрії розкритикував захисника Динамо

Захисник Динамо Артем Шабанов вчинив некрасиво в епізоді з гравцем Олександрії Ігорем Кирюханцевим.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Я поруч перебував, там нічого такого не було. Можна лише посміятися – Шабанову потрібно йти й МРТ здати.

Після такого удару людина під два метри та Кирюханцев 160 сантиметрів... Шабанов до нього нахилився і впав. Це футбол, тут мужики грають. А показувати цирк для людей... Це некрасиво", – заявив Гура.