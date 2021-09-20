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Директор Олександрії: Шабанов ще б сальто назад зробив

Вчора 21:29 446 0
Дмитро Китаєв оцінив пенальті у матчі проти Динамо
Директор Олександрії: Шабанов ще б сальто назад зробив
#Динамо

Джерело - tribuna.com.

Арбітр не повинен був ставити одинадцятиметровий у матчі Динамо - Олександрія.

Про це розповів директор Олександрії Дмитро Китаєв.

"Я ж заангажована людина в цьому питанні. Звичайно, мені б хотілося, щоб не було цього пенальті. Мене дивує інше. Ми граємо 90 хвилин, додають 5, а на 98-й нам ставлять пенальті. 15 хвилин переграли, або скільки там. Ось це для мене щось незрозуміле.

Був пенальті чи ні... Десь хтось когось притримав - це ігровий момент. Такі пенальті можна ставити при кожному стандарті. Це вже філософія".

У моменті з Кірюханцевим і Шабановим можна було дати по жовтій картці обом гравцям. Шабанов ще б сальто назад зробив. Ніби Кирюханцев Зідана скопіював. Там же не було такого. Просто лобами вперлися. Оскар можна давати", - сказав Китаєв.

Нагадаємо, Динамо дотиснуло Олександрію.

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