Директор Олександрії: Шабанов ще б сальто назад зробив

Арбітр не повинен був ставити одинадцятиметровий у матчі Динамо - Олександрія.

Про це розповів директор Олександрії Дмитро Китаєв.

"Я ж заангажована людина в цьому питанні. Звичайно, мені б хотілося, щоб не було цього пенальті. Мене дивує інше. Ми граємо 90 хвилин, додають 5, а на 98-й нам ставлять пенальті. 15 хвилин переграли, або скільки там. Ось це для мене щось незрозуміле.

Був пенальті чи ні... Десь хтось когось притримав - це ігровий момент. Такі пенальті можна ставити при кожному стандарті. Це вже філософія".

У моменті з Кірюханцевим і Шабановим можна було дати по жовтій картці обом гравцям. Шабанов ще б сальто назад зробив. Ніби Кирюханцев Зідана скопіював. Там же не було такого. Просто лобами вперлися. Оскар можна давати", - сказав Китаєв.