Стадіон на матчі Фінляндія - Україна заповнять на 90%

Матч відбудеться 9 жовтня

Федерація футболу Фінляндії почала попередню реалізацію квитків на матч відбору на ЧС-2022 проти України (9 жовтня).

Про це повідомляє palloliitto.fi.

Стадіон на матчі буде дозволено заповнити на 90% від його загальної місткості. Під час перебування на стадіоні обов'язковим є носіння захисної маски.

Стадіон в Гельсінкі, на якому пройде матч, розрахований на 40000 глядачів. Це означає, що матч зможуть відвідати 36000 уболівальників.

Загальна реалізація квитків розпочнеться 22 вересня.