Рубікон вирвав перемогу у Любомира в 9 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Другої ліги Рубікон вдома обіграв Любомир.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - Друга ліга
9 тур, 20 вересня
Рубікон - Любомир Ставище 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+2 Зоренко
|№
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|1
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Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Другої ліги Рубікон вдома обіграв Любомир.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - Друга ліга
9 тур, 20 вересня
Рубікон - Любомир Ставище 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+2 Зоренко