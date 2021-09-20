Гвардіола: Зінченко травмований і не готовий грати

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив відсутність Олександра Зінченка у заявці на матч Кубка англійської Ліги проти Вікома.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Будуть грати зовсім молоді футболісти, альтернативи немає. Зінченко травмований і не готовий грати. Травми отримали Родрі, Стоунз, Ляпорт і Гюндоган.

Дам відпочити Діашу і Канселу. Так що зіграє молодь", - сказав Гварідола.