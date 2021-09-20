Шахрайка ошукала Роналду на € 288 тисяч

Обман тривав три роки

Джерело - Чемпіон.

Шахрайка протягом трьох років обманювала форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє AS.

Збиток сумарно склав € 288 тис. Якась 53-річна жінка-турагент взяла з Роналду гроші за 200 подорожей, які футболіст не здійснював.

Кріштіану передав агенту дані банківської картки та інших документів, чим і скористалася шахрайка. При цьому нечиста на руку турагент також могла обдурити ще кількох португальських футболістів, включаючи Нані, Мануеля Фернандеша і агента Жорже Мендеша.

Її визнали винною у злочинах у 2017 році. Вона вже протягом чотирьох років знаходиться під вартою і повертає постраждалим гроші. Видання не повідомляє, яку суму щомісяця переводить постраждалим шахрайка.

Раніше, Роналду оновив власний гольовий рекорд.