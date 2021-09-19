Сульшер: Ми бачимо потенціал в Санчо

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо продовжує вчитися і буде прогресувати.

Про це заявив наставник "червоних дияволів" Оле Гуннер Сульшер.

"Він постійно вчиться. Санчо - молодий хлопець, йому всього 21 рік. Він буде прогресувати. Ми підписали його, так як бачимо в ньому ТОП-форварда для МЮ на найближчі 10, 12, 15 років. Я не міняв думку з цього приводу", - заявив фахівець.

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"Він дуже хороший при роботі з м'ячем і з ентузіазмом вчиться. Це дуже важливо, коли гравець переходить в Ман Юнайтед. Він обов'язково отримає шанс і зіграє з кращими гравцями світу, а ще попрацює з неймовірними тренерами, які є в моєму штабі", - сказав Сульшер.