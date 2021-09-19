 Хльобас: Заборгованість Десни переді мною - 4 місяці | Футбол | Champion.com.ua
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Хльобас: Заборгованість Десни переді мною - 4 місяці

Сьогодні 09:31 429 0
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Хльобас: Заборгованість Десни переді мною - 4 місяці
#Хльобас, #Десна

Джерело - FanDay.

Чернігівська Десна винна колишньому нападнику команди Дмитру Хльобасу зарплату за 4 місяці.

Про це він розповів порталу FanDay.

"Наразі заборгованість Десни становить чотири місяці. Нагадаю, що команду я покинув в кінці 2020 року. У клубі все заперечують і кажуть, що ніякого боргу немає. Десна до відома поставлена і заперечує будь-яку заборгованість. Справу розглядатимуть на найближчих засіданнях на початку жовтня, але, коли приймуть рішення, поки незрозуміло", - розповів Хльобас.

Нагадаємо, голкіперу Дніпро-1 Євгену Пасту чернігівська Десна винна зарплату за два місяці.

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