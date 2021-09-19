Хльобас: Заборгованість Десни переді мною - 4 місяці

Чернігівська Десна винна колишньому нападнику команди Дмитру Хльобасу зарплату за 4 місяці.

Про це він розповів порталу FanDay.

"Наразі заборгованість Десни становить чотири місяці. Нагадаю, що команду я покинув в кінці 2020 року. У клубі все заперечують і кажуть, що ніякого боргу немає. Десна до відома поставлена і заперечує будь-яку заборгованість. Справу розглядатимуть на найближчих засіданнях на початку жовтня, але, коли приймуть рішення, поки незрозуміло", - розповів Хльобас.