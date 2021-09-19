На першому місці за цим показником - Олександр Шовковський, у нього 237 матчів

Сергій Сидорчук у матчі 8-го туру УПЛ з Олександрією 100-й раз вивів Динамо на поле у якості капітана команди.

Про це повідомляє sport.ua.

Він став 5-м капітаном за кількістю матчів у історії киян за роки незалежності.

63 зустрічі з капітанською пов'язкою Сергій відіграв у чемпіонатах України, 30 - в єврокубках, 6 - в Кубку України і 1 - в Суперкубку України.

На першому місці за цим показником - Олександр Шовковський, у нього 237 матчів.

Нагадаємо, Динамо дотиснуло Олександрію.