Разом з Volia футбол переглянули топові спортивні журналісти

Джерело - Чемпiон.

Компанія Volia провела медіавечірку для спортивних ЗМІ і блогерів. Подія відбулась із нагоди старту групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаємо, що на Volia TV доступні трансляції єврокубків через спеціальні канали MEGOGO Футбол. Вони транслюватимуться тільки на двох платформах – Volia TV та МEGOGO, якій належать ексклюзивні права на трансляцію клубних турнірів УЄФА на території України починаючи із сезону 2021/2022.

До вечірки долучилися приблизно 30 представників топових українських медіа, блогери, коментатори та зіркові спортсмени.

Організатори подбали, аби атмосфера нагадувала скоріше зустріч старих друзів, аніж офіційний захід. Тож у межах івенту провели чемпіонат з настільного футболу "Воля до перемоги". У запеклій боротьбі переможцем став редактор каналу "TaTоТаке" Роман Сморжевський. А позмагатися було за що, адже головним призом був смарттелевізор.

Під час івенту перед гостями зі зверненням виступив СЕО об'єднаної компанії "Датагруп та Volia" Михайло Шелемба. Саму подію він прокоментував так:

"Я розумію, наскільки важливим є спортивне медіаком'юніті, яку роль ви відіграєте у формуванні обізнаності суспільства. Цього року не всі мали змогу зустрітися, тож старт групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА став гарним приводом, щоб нам зібратися. Ми маємо спільну сферу інтересів – футбол. Ми продовжили стратегічну співпрацю із платформою MEGOGO і тепер наша компанія і надалі транслюватиме якісний спортивний контент для українських вболівальників. Ми пишаємося тим, що цього сезону матчі Ліги чемпіонів можна буде переглянути на Volia TV".