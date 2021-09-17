Десна - Рух: Стартові склади команд

Початок матчу о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, у матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна зіграє з львівським Рухом.

Початок матчу о 19:30.

Стали відомі стартові склади команд:

Десна: Мисак, Жук, Сафронов, Цимбалюк, Болбат, Домбровський, Арвеладзе, Тотовицький, Калітвінцев, Картушов, Безбородько

Запасні: Литовка, Масалов, Ковтун, Волошин, Завійський, Будківський, Дегтярьов, Шевцов

Рух: Паньків, Карасюк, Гагун, Федорчук, Климчук, Бойчук, Білий, Мисик, Борячук, Притула, Мартинюк

Запасні: Бандура, Таллес, Кузик, Стаменковіч, Кондраков, Алвьаренга, Сич, Кухарук, Лях