 Губернієв: Скоро Росію у рейтингу УЄФА наздоженуть клуби з Сан-Марино та інших футбольних гігантів | Футбол | Champion.com.ua
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Губернієв: Скоро Росію у рейтингу УЄФА наздоженуть клуби з Сан-Марино та інших футбольних гігантів

Сьогодні 20:40 183 0
Спортивний коментатор висловився про позицію Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Губернієв: Скоро Росію у рейтингу УЄФА наздоженуть клуби з Сан-Марино та інших футбольних гігантів
#Росія

Джерело - vseprosport.ru.

Невтішна ситуація з російським футболом завтра не зміниться.

Про це заявив спортивний коментатор Дмитро Губернієв.

"Скоро нас наздоженуть клуби з Сан-Марино і інших футбольних гігантів. Але тут все просто: якщо ми програємо в футболі, ми не можемо встояти на місці і бігати вперед тим більше тому ми падаємо. Тому я ще раз хочу сказати, що реформи в футболі назрівають: потрібно думати про ліміт, переходити на систему весна-осінь та продовжувати реформувати дитячий і юнацький футбол, це обов'язково.

В які терміни можна змінити ситуацію з російським футболом? Завтра вона не зміниться, і післязавтра теж. Шлях в тисячу миль починається з одного кроку, крок-то треба робити, а ми його поки не зробили. Скоро тільки кішки народяться, пам'ятайте Ільфа-Петрова? Тому треба робити щось, думати, РФС намагається, молодці. А поки ми маємо те, що маємо. Ми радіємо нічиї Локомотива, тому що вже не програли. А справа буде в найближчому майбутньому, що наш чемпіон буде грати з другого, по-моєму, кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, срібний призер буде чорти де ще в Лізі Європи, потрібно ще 2-3 матчу зіграти, щоб в основний раунд турніру потрапити", - зазначив Губернієв.

Росія залишилася на 10-му місці (30,882 очка). В активі України, що знаходиться на 11-й позиції, 30,400 очка. Найближча мета Росії - Шотландія, яка займає 9-е місце, маючи 31,300 очка.

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