Ібрагімовіч не встигає відновитися до матчу з Ювентусом

Шведський форвард, швидше за все, не з'явиться на полі у матчі з туринцями

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч, швидше за все, пропустить центральний матч четвертого туру Серії А проти Ювентуса.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Він відбудеться в неділю, 19 вересня (початок - о 21:45 за Києвом).

Ібрагімовіч не встигає відновитися після пошкодження ахіллового сухожилля. Зараз 39-річний шведський форвард тренується за індивідуальною програмою.

Раніше через цю травму Ібрагімовіч пропустив матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (поразка 2:3).

А ось в Ювентуса кадрова ситуація поліпшується. У матчі з Міланом зможуть зіграти Федеріко К'єза і Федеріко Бернардескі.