Футбол | Champion.com.ua

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Зінченко проти Ярмоленка! Тур в Манчестер! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Сьогодні 13:45 2683 0
Зінченко проти Ярмоленка! Тур в Манчестер! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Джерело - Чемпiон.

27 листопада Ман Сіті Олександра Зінченка приймає Вест Хем Андрія Ярмоленко 

Англійська прем'єр-ліга - цей щось неймовірне! Найсильніша в Європі. Казкова. Космічна. 27 листопада у рамках 13 тура англійської прем’єр-ліги Ман Сіті Зінченка приймає Вест Гем Ярмоленка. Організовуємо тур на “українське дербі”, в рамках якого можна буде повболівати за гравців збірної України та на власні очі побачити та зрозуміти, що таке англійська прем’єр-ліга. А також побачити і зрозуміти, що таке різдвяна атмосфера та різдвяні розпродажі в Великої Британії, адже в цей час на Туманному Альбіоні вже у розпалі приготування до Різдва та Нового року.  

Програма туру:

26 листопада - виліт в Манчестер з Києва (по запиту можливий з інших міст України), поселення в готелі (3 зірки). Ввечері душевні посиденьки в класичному британському пабі в самому серці Манчестера.

27 листопада. Оглядова екскурсія по Манчестеру (по бажанню екскурсія на “Олд Траффорд”). Відвідування матчу Ман Сіті - Вест Гем.   

28 листопада  - вільний час, виліт з Манчестера до Києва.

Вартість туру від 520 євро + оформлення британської візи (255 євро)

Включені в ціну:

- Проживання в готелі (3 зірки), двомісні номери (2 ночі)

 - авіапереліт Київ - Манчестер - Київ

 -  Квиток на матч (фан-сектор)

Вартість преміум-туру – 920 євро

Переваги преміум-туру – квитки 1 категорії (центральні сектори), готель 4 зірки, більш зручні авіаквитки.  

Можливий підбір індивідуального туру з відвідуванням столиці Англії Лондона або столиці Шотландії Единбургу і придбання ВІП-квитків.

Окремі послуги: візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій

Ціна фан-туру та преміум-туру може змінюватися

Довідки: [email protected]

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

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