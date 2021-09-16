Рома розгромила ЦСКА. Результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У першому турі Ліги конференцій сезону 2021/22 років відбулися чотири матчі.
Ліга конференцій-2021/22
Груповий етап
1 тур, 16 вересня
Група В
Анортосіс - Партизан 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Гомес, 0:2 - 68 Гомес
Група С
Рома - ЦСКА С 5:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 10 Кері, 1:1 - 25 Пеллегріні, 2:1 - 38 Ель-Шаараві, 3:1 - 62 Пеллегріні, 4:1 - 82 Манчіні, 5:1 - 84 Абрагам
Група D
Раннерс - АЗ 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 24 Класі, 1:1 - 27 Пізенгер, 1:2 - 34 Павлідіс, 2:2 - 69 Гравес-Єнсен
Яблонець - Клуж 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 1:0 - 51 Піларж (пен)
Раніше, Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій.