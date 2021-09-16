Рома розгромила ЦСКА. Результати матчів Ліги конференцій

Пеллегріні та Гомес оформили дублі на старті турніру

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Ліги конференцій сезону 2021/22 років відбулися чотири матчі.

Ліга конференцій-2021/22

Груповий етап

1 тур, 16 вересня

Група В

Анортосіс - Партизан 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Гомес, 0:2 - 68 Гомес

Група С

Рома - ЦСКА С 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 10 Кері, 1:1 - 25 Пеллегріні, 2:1 - 38 Ель-Шаараві, 3:1 - 62 Пеллегріні, 4:1 - 82 Манчіні, 5:1 - 84 Абрагам

Група D

Раннерс - АЗ 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 24 Класі, 1:1 - 27 Пізенгер, 1:2 - 34 Павлідіс, 2:2 - 69 Гравес-Єнсен

Яблонець - Клуж 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 1:0 - 51 Піларж (пен)

Раніше, Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій.