Легенда К'єво перезапустив клуб під новою назвою

Пелліссьє зумів відродити рідний клуб

Легенда К'єво Серджо Пелліссьє зумів перезапустити свій рідний клуб, який раніше припинив своє існування.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Правда, називатися клуб буде Клівенсе: бренд і назва К'єво надалі належать його попереднім власникам. Клівенсе - так у Вероні називають жителів кварталу К'єво, в честь якого і був названий клуб.

На емблемі клубу зображений міст-дамба через річку Адідже, який є символом кварталу К'єво. Основна форма нового клубу буде біло-синьою, резервна - жовто-синьою.

Свій шлях Клівенсе розпочне в найнижчому дивізіоні аматорського футболу. План - через 5 років отримати професійний статус.