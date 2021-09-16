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Легенда К'єво перезапустив клуб під новою назвою

Вчора 23:25 206 0
Пелліссьє зумів відродити рідний клуб
Легенда К'єво перезапустив клуб під новою назвою
#К'єво

Джерело - sport.ua.

Легенда К'єво Серджо Пелліссьє зумів перезапустити свій рідний клуб, який раніше припинив своє існування.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Правда, називатися клуб буде Клівенсе: бренд і назва К'єво надалі належать його попереднім власникам. Клівенсе - так у Вероні називають жителів кварталу К'єво, в честь якого і був названий клуб.

На емблемі клубу зображений міст-дамба через річку Адідже, який є символом кварталу К'єво. Основна форма нового клубу буде біло-синьою, резервна - жовто-синьою.

Свій шлях Клівенсе розпочне в найнижчому дивізіоні аматорського футболу. План - через 5 років отримати професійний статус.

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