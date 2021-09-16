Галатасарай переміг Лаціо, Вест Гем Ярмоленка переграв Динамо. Результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У першому турі Ліги Європи відбулися вісім матчів.
Баєр - Ференцварош 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Ммаее, 1:1 - 37 Паласіос, 2:1 - 69 Вірц
Бетіс - Селтік 4:3 (2:2)
Голи: 0:1 - 15 Аеті, 0:2 - 27 Юранович (пен), 1:2 - 32 Міранда, 2:2 - 35 Хуанмі, 3:2 - 51 Іглесіас, 4:2 - 53 Хуанмі, 4:3 - 87 Ралстон
Група Е
Галатасарай - Лаціо 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 67 Стракоша (авт)
Локомотив - Марсель 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Ундер (пен), 1:1 - 89 Керк
Група Н
Динамо З - Вест Гем 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Антоніо, 0:2 - 50 Райс
Рапід - Генк 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+2 Онуачу
Група F
Мідтьюданн - Лудогорець 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Ісаксен, 1:1 - 32 Десподов
Црвена Звезда - Брага 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 75 Родич, 1:1 - 76 Галено, 2:1 - 85 Катай (пен)
Нагадаємо, Спартак програв Легії Харатіна у Лізі Європи.