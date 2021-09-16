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Бущан: Не потрібно ні на що сподіватися, у мене немає паспорта ЄС

Сьогодні 17:25 929 0
Воротар не сподівається перебратися в ТОП-чемпіонат
Бущан: Не потрібно ні на що сподіватися, у мене немає паспорта ЄС
#Бущан, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Воротар Динамо і збірної України Георгій Бущан готує себе до того, що йому вже не вдасться спробувати свої сили в топових європейських чемпіонатах.

Про це заявив сам футболіст.

"Чутки про трансфер? Я це ж читав в інтернеті. Саме такого, що мені подзвонили і сказали, мовляв, є інтерес, то такого не було. Були розмови, що цікавляться, але не в пріоритеті. 15 мільйонів євро за мене? Я вважаю, що за українського воротаря у 27 років - це багато.

Вже немає такого, що я мрію про якийсь клуб. У Барселону я точно вже не перейду. Я себе психологічно готував до того, що буду тут, а не поїду вже. Це щоб не засмучуватися. Хоча все одно засмучуюсь. Я собі сам говорив, що не потрібно ні на що сподіватися. Мені б все ж хотілося спробувати себе там. В Англії? Не обов'язково в АПЛ, але в хорошому чемпіонаті і хорошій команді.

Відчуваю, що можу далі розвиватися. Але я собі розумію, що паспорта ЄС у мене немає, ми там легіонери. Їм простіше купити аргентинця, ніж воротаря з України в 27 років. Це реалії, але я все одно засмучуюсь.

Якби я був поляком, болгарином або естонцем з паспортом ЄС, то було б простіше. Але така ситуація трансферного ринку. Я пишаюся тим, що я українець", - сказав Бущан.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.

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