Франков: З такою обороною Шахтарю грати не у Лізі чемпіонів

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков здивований поразкою Шахтаря від Шерифа (0:2) в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам журналіст.

"Ну нічого собі. А Шахтар в обороні грати вміє? Або періодично забуває про це?! Де Додо, де всі??

Ну і ніяких виправдань. Вернидубу - пам'ятник, щоправда, де? Адже прикро... Начисто прибрали, без особливих проблем і численних питань. З такою обороною Шахтарю вже не знаю, де грати, але точно не в Лізі чемпіонів. І скажіть, що я надмірно грубий і свідомо упереджений, а насправді все йде за планом...", - зазначив Франков.