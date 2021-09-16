Легендарний нападник Буковини помер у день свого 60-річчя

Джерело - Чемпіон.
На 60-му році життя помер екснападник Буковини Дмитро Білоус.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Трагедія сталася у вівторок на стадіоні у селі Коровія Чернівецької області. У цей день Дмитру Білоусу виповнилося 60 років. Він брав участь у матчі команд ветеранів, під час якого серце футболіста зупинилося. Врятувати життя не вдалося.
Дмитро Білоус упродовж кар'єри переважно виступав за Буковину та запорізький Металург. У 1989 був бронзовим призером чемпіонату УРСР у складі тернопільської Ниви.